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Gündem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Şanlıurfa açıklaması: Benim için büyük bir şeref
Gündem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Şanlıurfa açıklaması: Benim için büyük bir şeref

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:28:00 -
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Şanlıurfa açıklaması: Benim için büyük bir şeref

AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler diyarı Şanlıurfa’ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatından geçmiş bir kardeşiniz olarak edindiğim bilgi, tecrübe ve ondan aldığım güç ile peygamberler diyarı Şanlıurfa için çalışacağım. Artık vakit, Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşlerim için çalışma, koşma ve koşuşturma vaktidir. Kaybedecek vaktimiz yok. Yarın değil hemen şimdi diyerek işe başlıyoruz. Ya Allah, ya Bismillah. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim."

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