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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Erdoğan açıklaması: Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayış

Yeniakit Publisher
2023-04-01 13:43:00 -
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Erdoğan açıklaması: Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayış

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına yapılan itirazlar hakkında, "Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayış" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasına yapılan itirazlar hakkında, "Anayasa Mahkemesi'ne taşımak beyhude bir arayış" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'seccade' saygısızlığı

Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu daha önce de başörütüsü için 1 metekarelik bez parçası demişti. Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Biz daha önce seccadeye ayakkabı ile basan mücahit görmedik. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir." ifadelerini kullandı.

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