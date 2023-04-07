Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türkiye'yi bu ayıptan kurtardık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde 'Çocuk Görüşme Merkezleri' toplu açılış törenine katıldı. ,

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen törende konuşan Bakan Bozdağ, çocuk görüşme merkezleri ile ilgili çalışmaların çok etkin, süratli ve verimli bir şekilde devam ettiğini belirtti. Bozdağ, şöyle devam etti:

"Esasında hükümetlerimiz döneminde nice eserin açılışını yapma fırsatımız olmadı; çünkü çok eser ve proje üreten adımlar attık, icraatlar ortaya koyduk. Çocuklarla; boşanmış ya da boşanma davası nedeniyle veya başka nedenle ilişki kurmayı, hukuken mahkemelerin verdiği kararların icrasını, insani ölçü içerisinde, hukuk devleti gereklerine de uygun biçimde çocuğun üstün yararı korunacak esaslar çerçevesinde maalesef yapamadık. Çocukların aileleri ile görüşmesine dair mahkeme kararlarının icrasını adeta bir icra işlemi olarak gördük yıllardır. Yasada yaptığımız değişiklikten sonra 2021’de, bu ayıptan Türkiye’yi kurtardık. Artık ülkemizin çocukları, aileleri arasındaki ihtilaflar ne olursa olsun daha fazla örselenmeden, çocuğun üstün yararına uygun bir biçimde, çocuğun hak ve hukukunu korumayı esas alacak şekilde, insan haklarına, çocuk haklarına uygun bir surette daha medeni ve daha insani hukuk devletine yaraşır şekilde çocuk görüşme merkezlerinde görüşme imkanları oluşturuldu. Şu anda 561 adliyemizde toplam 678 çocuk görüşme merkezimiz var."

"Atatürk’ün verdiği hakkı Erdoğan gerçekleştirdi"

Kadın hakları konusunda AK Parti hükumeti olarak büyük adımlar atıldığını aktaran Bakan Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde yapılan büyük reformlardan sonra ikinci büyük reform dönemi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin kurduğu AK Parti iktidarları döneminde yapılmıştır. Çünkü kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılık ilkesini çocuklarda olduğu gibi kadınlar için de Anayasa’ya koyduk. İlk defa Cumhuriyet döneminde kadınlarla ilgili pozitif ayrımcılığı anayasasına koyan iktidar dönemi bizim iktidarımızdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız büyük reformun sonucudur. Türkiye bugün geldiği noktaya kolay gelmedi. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün batıdan da önce kadınlarımıza verdiği seçme ve seçilme hakkını maalesef daha sonraki dönemlerde başörtülü kadınlar bakımından bu ülkede kullandırmadılar. Atatürk’ün verdiği hakkı başkaları gasbetti. Atatürk’ün verdiği hakkın tam kullanılmasını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ile attığımız adımlar, yaptığımız reformlar gerçekleştirmiş oldu" dedi.

"Siz ne yaptınız kadın hakları için?"

Bozdağ, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda ve kadın cinayetlerinin önlenmesi konusunda da tarihi adımlar attıklarını kaydederek, "6284’ü biz çıkardık, bizden önce böyle bir kanun yoktu. Reformları ikiye ayırmak lazım. Birisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki kadınlara verilen haklar ve onlarla ilgili lehine yapılan reformlardır. İkincisi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti iktidarları döneminde kadınlara verilen haklar ve reformlardır. Arasındakileri iddia edenler varsa çıkartın ortaya koysunlar. Daha kadınları kendi içinde eşit hale getirmeyi başaramamış ilkel zihniyetin temsilcileri Türkiye’de kadın haklarını yüceltecek bir yaklaşım ortaya koyamadılar, koyamazlar da zaten. Şimdi bu seçim için kalkmışlar 'kadın hakları için son seçim, son umut.' Ya siz ne yaptınız kadın hakları için? Sadece 'kadının adı yok' diye en feministiniz kitap yazdı o kadar" diye konuştu.

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Bakan Bozdağ’ın konuşmasının ardından tören sona erdi.