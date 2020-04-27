Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ankara Barosu'na tepki

yeniakit.com.tr Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söylediği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a skandal ifadelerle saldırıya geçen Ankara Barosu'na tepki gösterdi.

Ankara Hacı Bayram Camii’nde, temsili Cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbesinde tüm insanlığa, “Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım” çağrısında bulundu.

"İslam Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor"

Erbaş, İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." dedi.

İslam'ın hükmüne saldırdılar

Bu hutbenin üzerine, İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi , Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında, sapkın LGBT'lilere yönelik nefret söyleminde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu'ndan skandal ifadeler: Sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın...

Ankara Barosu ise, Erbaş’ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını savunan Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den tepki: Çağlar öncesinden diyerek küstahça küçümsediğiniz o ses...

Yaşananların ardından Ankara Barosu'nun skandal ifadelerine tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Çağlar öncesinden diyerek küstahça küçümsediğiniz o ses, İslam’ın kıyamete dek sürecek çağlar üstü sesidir. Kulakları var duymazlar..." ifadelerini kullandı.