Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Gazi şehrin 99 yıl önce emperyalist güçlerin orduları tarafından kuşatıldığında, "Antep düşman süngüsüne boyun eğmez. Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi" diyerek işgale kahramanca direndiğini ifade etti.

Aziz milletin tarihin her döneminde hürriyeti, bağımsızlığı ve geleceği için canını ortaya koymakta asla tereddüt etmediğini, bu mukaddes vatana göz diken emperyalistlere, işgalcilere, darbecilere ya da hainlere diz çöktürdüğünü tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Gül, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı günde kahraman ecdadın şükranla yad edildiğinin altını çizdi.

Gül, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın her birine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Bizim için, bu kutlu şehre gazi unvanını kazandıran Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve tüm şehitlerimiz birer kahramanlık abidesi, vatan, bayrak ve ezan için gösterdikleri fedakarlık ve direniş ruhu da daima taşımaktan onur duyacağımız kutlu bir mirastır.

Aynı azim ve kararlılıkla bu toprakları insanlığın son esenlik adası olarak sonsuza kadar koruyacağımıza ve gelecek nesillere her anlamda daha müreffeh bir ülke emanet edeceğimize yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, adaletten insan haklarına, ulaşımdan altyapıya kadar her alanda 2023 hedeflerine her geçen gün bir adım daha yaklaşmaktayız. Dün istiklal mücadelesine bayraktarlık yapan ecdadımız gibi Gaizantepimizin çalışkan insanları bugün de ekonomik ve sosyal kalkınmanın öncüleri olmaya devam edecek, bir eğitim, kültür, turizm, ticaret ve sanayi şehri olarak Gazi şehrimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında en parlak yıldızlardan biri olacaktır.



Bu duygularla, Gaziantep'imizin kurtuluşunun 99. yıl dönümünde tüm hemşerilerimi kutluyor, canlarını ortaya koyarak Antep'i emperyalistlerin tasallutundan kurtaran 6 bin 317 şehidimizi, bu toprakları bize vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi hayırla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum."