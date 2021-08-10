  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte tarihi gerçekler! Bülent Ecevit THK'ya el koymuş

6 ülkeden tepki çeken Afgan mülteci kararı

Tam 1 milyon izlenme! Kardeş Azerbaycan Türkiye’deki bu görüntüyü izledi

Manavgat alev alev yanarken CHP’li Başkan ormanı bıraktı, evinin telaşına düştü Yüzü bile kızarmadı

Maskeler indi... Ekşi Sözlük'ün açtığı başlığın perde arkasında ne var?

Ne Türkiye'den ne de İstanbul'dan haberi var! Ali Babacan'ın son vaadi alay konusu oldu

Her çekilişin sonu CHP'ye çıkıyor! CHP'lilere araba çekilişi kıyağı

Alevlerin içerisine dalmışlardı! İspanyol pilottan Türkiye itirafı

Son seçim anketinde bomba resmen patladı! İşte partilerin oy oranları...

NASA dünyayı ayağa kaldıran kareyi paylaştı! Alevler nükleer tesise yaklaştı
O paylaşımı yapan AK partili, görevden oldu
Ahu Özyurt'un TV100'deki işine son verildi! İşte sebebi...
Afganistan'da Taliban bir vilayet merkezini ele geçirdi
Türk roket takımı, uluslararası yarışmada 2'nci oldu!
Siyaset Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz
Siyaset

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinde (CEKUT) görevli iki personel, tedavilerinin ardından yeniden yangın söndürme çalışmalarına katılırken, personellerin görevlerine geri dönmelerine ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 20:09:00 -
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz

yeniakit.com.tr

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinde (CEKUT) görevli iki personel, tedavilerinin ardından yeniden yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Personelin görevlerine geri dönmelerine ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Çanakkale ruhunu anımsayarak mücadele ediyoruz!

Muğla'daki yangınlarda yaklaşık bir haftadır görev yaptıklarını belirten CEKUT ekip lideri Can Murat Bostan , Köyceğiz'in Çövenli mevkiinde gördükleri alevlere hızlıca müdahale ettiklerini kaydetti. Müdahale sırasında itfaiye aracında oluşan patlama sonucunda yaralandıklarını anlatan Bostan, "Müdahale sırasında arkadaşımla yaralandık. Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. Biz bir ekibiz. Özverili şekilde müdahalemizi sürdürdük. Yaralandık, eve gidebilirdik. Arkadaşlarımızı bırakabilirdik. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Son kıvılcım sönene kadar çalışacağız. Yangını söndürüp evimize öyle gideceğiz. Buradaki bir ağacı, canlıyı kurtarabilirsek ne mutlu bize. Çanakkale ruhunu anımsayarak müdahale ediyoruz. Burada ciğerlerimiz yanıyor." diye konuştu.

“Allah'ın izniyle bu yangını söndüreceğiz”

Selman Sungun ise ilk kez bu kadar büyük bir yangınla karşılaştıklarını ifade etti. Geçirdikleri kaza sonucu karnına ve sağ el parmaklarına darbe aldığını belirten Sungun, şunları kaydetti, "Aldığım darbenin etkisiyle yere düştüm. Hemen ekip arkadaşlarım yardıma koştu. Dinlenebilirdim ama ekibimle kanımızın son damlasına kadar ormanları söndürmek için buradayız. İstirahat edebilir, rapor alabilirdim ama ormanlarımız yanıyor. Bunu bile bile buradan gidemezdim. Ormanlar yanarken gitmek içime sinmedi. Arkadaşlarıma bir tırmık götürsem, bir su versem daha faydalı olacağımı düşündüm. Bu yüzden ekibimle beraberim. Bölgedeki son kıvılcım sönene dek çalışacağız. Allah'ın izniyle bu yangını söndüreceğiz."

“İstekleri bizi duygulandırdı!”

Sosyal medya hesabından personele geçmiş olsun mesajı ileten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” İfadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay