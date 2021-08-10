Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timinde (CEKUT) görevli iki personel, tedavilerinin ardından yeniden yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Personelin görevlerine geri dönmelerine ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Çanakkale ruhunu anımsayarak mücadele ediyoruz!

Muğla'daki yangınlarda yaklaşık bir haftadır görev yaptıklarını belirten CEKUT ekip lideri Can Murat Bostan , Köyceğiz'in Çövenli mevkiinde gördükleri alevlere hızlıca müdahale ettiklerini kaydetti. Müdahale sırasında itfaiye aracında oluşan patlama sonucunda yaralandıklarını anlatan Bostan, "Müdahale sırasında arkadaşımla yaralandık. Arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. Biz bir ekibiz. Özverili şekilde müdahalemizi sürdürdük. Yaralandık, eve gidebilirdik. Arkadaşlarımızı bırakabilirdik. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Son kıvılcım sönene kadar çalışacağız. Yangını söndürüp evimize öyle gideceğiz. Buradaki bir ağacı, canlıyı kurtarabilirsek ne mutlu bize. Çanakkale ruhunu anımsayarak müdahale ediyoruz. Burada ciğerlerimiz yanıyor." diye konuştu.

“Allah'ın izniyle bu yangını söndüreceğiz”

Selman Sungun ise ilk kez bu kadar büyük bir yangınla karşılaştıklarını ifade etti. Geçirdikleri kaza sonucu karnına ve sağ el parmaklarına darbe aldığını belirten Sungun, şunları kaydetti, "Aldığım darbenin etkisiyle yere düştüm. Hemen ekip arkadaşlarım yardıma koştu. Dinlenebilirdim ama ekibimle kanımızın son damlasına kadar ormanları söndürmek için buradayız. İstirahat edebilir, rapor alabilirdim ama ormanlarımız yanıyor. Bunu bile bile buradan gidemezdim. Ormanlar yanarken gitmek içime sinmedi. Arkadaşlarıma bir tırmık götürsem, bir su versem daha faydalı olacağımı düşündüm. Bu yüzden ekibimle beraberim. Bölgedeki son kıvılcım sönene dek çalışacağız. Allah'ın izniyle bu yangını söndüreceğiz."

“İstekleri bizi duygulandırdı!”

Sosyal medya hesabından personele geçmiş olsun mesajı ileten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Köyceğiz'de yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” İfadelerini kullandı.