Adalar’da pompalı tüfekli saldırıya ilişkin Adalar Kaymakamlığından açıklama
Büyükada’da Adalar Belediyesi binası önüne gelen pompalı tüfekli bir şahıs belediye binasına ateş açtı.
Büyükada’da Adalar Belediyesi binası önüne gelen pompalı tüfekli bir şahıs belediye binasına ateş açtı. Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemiz sakinlerinden 1950 doğumlu M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesilmesi nedeniyle belediye hizmet binasına 7 el pompalı tüfekle ateş etmiştir. Binanın camlarında maddi hasar meydana gelmiştir” ifadelerine yer verildi.
Adalar Kaymakamlığı, sabah saatlerinde Büyükada’da belediye binasına bir şahsın pompalı tüfekle ateş açtığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün saat 06.00 sıralarında Adalar Belediye binasına gelen ilçemiz sakinlerinden 1950 doğumlu M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesilmesi nedeniyle belediye hizmet binasına 7 el pompalı tüfekle ateş etmiştir. Binanın camlarında maddi hasar meydana gelmiştir.
Şahıs olayda kullanılan tüfek ile birlikte ele geçirilmiş olup, konuya ilişkin başlatılan Adli işlemler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.