Adalar'da belediye binasına ateş açan şüpheli gözaltına alındı
İSTANBUL (AA) - Adalar'da, suyunun kesildiğini iddia ederek belediye binasına ateş açan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah Büyükada Maden Mahallesi Altınordu Caddesi'ndeki Adalar Belediyesinin önüne gelen bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle belediye binasına ateş açtı.
Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 71 yaşındaki Murat Ş. gözaltına alındı.
Şüphelinin, suyunun kesildiği için söz konusu olayı gerçekleştirdiği bildirildi.
Zanlının gözaltındaki işlemleri sürüyor.