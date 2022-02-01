Ada çayı yakmak ne işe yarar? Ada çayı neye iyi gelir?

Ada çayı yakmak ne işe yarar?

Böcekleri kovar

Kötü enerjiyi uzaklaştırır

Bereketi artırır

Mikrobu kırar

Sinirleri yatıştırır

Bitkilerin közünden gelen aromatik koku, ortamdaki havayı değiştirdiği gibi görünmeyen fakat hissedilen detayları da değiştirmektedir. İç mekanlardaki atmosferi temizler.

Ada çayı nasıl yakılır?

Eğer siz de kuru adaçayı yakmak isterseniz:

Bir tutam adaçayını temin edin ve mümkünse toprak bir güveç içine yerleştirin. Adaçayı yakmak için kap seçerken dibinde yanık izi kalsa da sorun olmayacak bir kap seçmeniz iyi olacaktır. Bu kuru otları çakmakla tutuşturun. Birkaç saniye yanmasını bekleyin ve daha sonra söndürün. Söndürdüğünüzde, yanan kısımdan saplara kadar yavaş yavaş köz olduğunu göreceksiniz.Bu yöntemle adaçayının verdiği koku sayesinde ortamdaki kötü havayı temizleyebilirsiniz.

ADA çayının faydaları

Depresyonu ve stresi azaltır.

Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Beyin fonksiyonlarını geliştirir.

Ağız ve diş eti hastalıklarına iyi gelir.

Cilt leke ve hastalıklarında kullanır.

Mide ve kolestrol hastaları için rahatlatıcı etkisi vardır.

Saraçoğlu adaçayı nasıl demlenir?

Yaklaşık bir su bardağı suda bir poşet adaçayı veya bir tatlı kaşığı taze adaçayı on dakika ağzı kapalı olarak demlenir. Günde iki-üç defa gargarası yapılır. Ayrıca, beraberinde bir ay boyunca her gün bir çay bardağı adaçayı içilir.