Spor Acun’un takımları aynı hafta sahnede! Deplasman zaferleri dikkat çekti!
Acun’un takımları aynı hafta sahnede! Deplasman zaferleri dikkat çekti!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile Slovenya temsilcisi Maribor, haftayı dış sahada oynadıkları maçları kazanarak kapattı. İki kulübün de deplasmanda aldığı galibiyetler, sportif yatırımların karşılık bulduğu şeklinde yorumlandı.

İngiltere Championship ekibi Hull City, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Norwich City'yi 2-0 mağlup ederek son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan İngiliz ekibi play-off potasına yaklaştı. Hull City, 4 Kasım'da Derby County'e konuk olacak.

NK Bravo'yu 3-2'lik skorla mağlup eden Slovenya temsilcisi Maribor da şampiyonluk yolunda hedefe doğru ilerliyor. Maribor, son aldığı galibiyetle 2. sırada yer aldı. Maribor, 8 Kasım'da Radomlje ile deplasmanda mücadele edecek.

