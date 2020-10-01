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Medya Acun’un kanalında Kur'an-ı Kerim’e ve Arapça’ya büyük saygısızlık!
Medya

Acun’un kanalında Kur'an-ı Kerim’e ve Arapça’ya büyük saygısızlık!

Bulduğu rahat ortam nedeniyle yurt dışından toplumun altına dinamit döşeyen program formatlarını ülkemizde servi eden Acun’un TV8 kanalındaki bir skandal daha yaşandı. Kanalda yayınlanan dizide, Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapılarak Arapça’dan ‘eski bir dil' diye söz edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:28:00 - 2020-10-01 12:51:21

Acun’un yabancı ülkelerden topladığı kurgu ve hikayelerle kasasını doldurmaya çalıştığı ülkemizde, satın aldığı kanalı aracılığıyla milli manevi değerlerimize saygısızlık yapılmaya devam ediliyor.

Başladığı günden beri skandal sahnelerin ve tepkilerin odağı haline gelen Acun’un TV8 kanalında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ dizisinde şimdi de Kur-an’ı Kerim’e büyük bir saygısızlık yapıldı. Dizide Kur’an-ı Kerim’den söz edildiği sırada ‘Arapça’ yerine ‘eski bir yazı’ ifadesi kullanıldı.

Dizinin son bölümünde yayınlan psikiyatra giden bir hastanın ‘Kur'an öğrendim’ demesi üzerine ‘önce eski yazıyı öğrendim sonra Kur'an-ı hatmettim’ demesi izleyenler tarafından tepki ile karşılandı. Bu söz üzerine ‘Allah’ın kelamını eski yazı nasıl dersiniz’ gibi yorumlar yapılmasına neden oldu. Arapçayı, ‘eski yazı’ olarak lanse eden dizi büyük tepkilere neden oldu.

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Yorumlar

yyy

Eeeee ne olacak arapcayw eski dil dediyse mecburmuyuz arapcayi sevmeye ortalik kaldirmak icin sapittiniz
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Ozan

Biz sizin kadar tv8 izlemiyoruz
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