Acun’un kanalında Kur'an-ı Kerim’e ve Arapça’ya büyük saygısızlık!

Acun’un yabancı ülkelerden topladığı kurgu ve hikayelerle kasasını doldurmaya çalıştığı ülkemizde, satın aldığı kanalı aracılığıyla milli manevi değerlerimize saygısızlık yapılmaya devam ediliyor.

Başladığı günden beri skandal sahnelerin ve tepkilerin odağı haline gelen Acun’un TV8 kanalında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ dizisinde şimdi de Kur-an’ı Kerim’e büyük bir saygısızlık yapıldı. Dizide Kur’an-ı Kerim’den söz edildiği sırada ‘Arapça’ yerine ‘eski bir yazı’ ifadesi kullanıldı.

Dizinin son bölümünde yayınlan psikiyatra giden bir hastanın ‘Kur'an öğrendim’ demesi üzerine ‘önce eski yazıyı öğrendim sonra Kur'an-ı hatmettim’ demesi izleyenler tarafından tepki ile karşılandı. Bu söz üzerine ‘Allah’ın kelamını eski yazı nasıl dersiniz’ gibi yorumlar yapılmasına neden oldu. Arapçayı, ‘eski yazı’ olarak lanse eden dizi büyük tepkilere neden oldu.