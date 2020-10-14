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Medya Acun’un ahlaksızlığı yerli ve milli kılıfıyla evlerimize girecek!
Medya

Acun’un ahlaksızlığı yerli ve milli kılıfıyla evlerimize girecek!

Yurtdışı özentisi Acun Ilıcalı’nın duyurduğu Netflix özentisi ‘Exxen’ dijital film dizi platformu yerli ve milli kılıfıyla evlerimize girmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:42:00 -
Acun’un ahlaksızlığı yerli ve milli kılıfıyla evlerimize girecek!

Ilıcalı, ahlaka ve İslam’a mugayir pek çok film ile özellikle gençleri hedef alan Netflix benzeri dijital platform altyapısı kurdu.

Yaptığı içeriklerle toplum aile yapısını dinamitleyerek, gençlerin beyinlerini zehirleyen Youtuber’larla anlaşan Acun, yeni dijital platformu ile ahlaksızlığı evlere taşımanın yolunu buldu. Acun’un Exxen isimli dijital platformunun, Türkiye piyasasına yerli ve milli olarak tanıtılacağı söyleniyor. Ailelerin izleyebileceği kıvamda da olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı’nın yapmak istediği içerikler ise şunlar;

Daha 18 yaşına gelmeden türlü çıplaklıklarla piyasaya sürülen, yaptığı kliplerle çocukların ve gençlerin bilinçaltına etki eden içeriklerin sahibi Aleyna Tilki.

Acun Ilıcalı, Top Model içeriği ile genç kızların yarı çıplak dolaştırıldığı, modern köleliğin simgesi podyumlara çıkartıp, üzerinden tonlarca gelir elde etmenin peşinde.

Beyaz Show'da kendini öğretmen olarak tanıtan bir kadının PKK propagandası yapmasına izin verip alkışlatan Beyaz'a da kıyak yapan Acun Ilıcalı, yeni projesinde yer vermeyi ihmal etmedi.

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Yorumlar

Abdrhman

Acun olsun , aleyna tilki olsun bunlar hiristiyan bilhassa ... kökenlidir
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paramech

Şaka gibisiniz...
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