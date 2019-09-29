Acun'dan Kruse tepkisi: Şov yapmaya ihtiyacı yok

Sinan Engin'in, "Max Kruse'ye İstiklal Marşı'nı Acun Ilıcalı öğretmiş" sözleri üzerinde Ahmet Çakar, "Max Kruse gibi bir yabancının İstiklal Marşı'nın öğrenmesi hokkabazlıktır" yorumunu yaptı ve Acun Ilıcalı canlı yayına bağlandı.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri...

Max Kruse 30 kere Alman milli takımında oynamış bir oyuncu, şov yapma ihtiyacı yok. Almanya'da bizim vatandaşlarımızı sevmiş, biz de demek ki sevdirmişiz. Biz yabancılarla sarmaş dolaş oluruz. Her yerde ırkçılık vardır, Türkiye'de siyahi oyuncuları çok severiz. Demek ki bizim böyle bir özelliğimiz var.

Azerbaycan'da oynasam, oranın milli marşını söylerim. Biri çıkıp bana şarlatan dese, bütün hevesim kırılır, kendimi sorgularım. Bakıyorum, herkes çok mutlu.

Adam Türkçe konuşmaya başladı, Türklere bayılıyor. Bizim vatandaşlarımızı sevmesi ne kadar güzel, bu güzellikten hokkabazlık çıkarırsak, insanlar bizi nasıl sevecek.

Bu adam yarın bir gün Almanya'ya gidecek ve Türkiye'yi anlatacak. Bir Alman gittiği zaman, beni ne kadar güzel kucakladılar dese, iyi değil mi? Niye iyilikten beslenmiyoruz biz?

İki takımın yöneticilerinin davranışları, genel atmosfer, ülke futbolu için çok iyi oldu. Maçın korkulduğu gibi geçmemesi mutluluk verici. Galatasaray çok önemli bir kadroya sahip fakat Fenerbahçeli olarak bugünkü futboldan son derece mutluyum.

Fenerbahçe olarak Galatasaray, Başakşehir, lider Alanya ve Trabzonspor ile oynadık. Maçların zorluk derecesi düştüğü için fikstür avantajını da yakaladık. Mutlu olunacak bir durum yok, beraberlik sonuçta ama oyundan memnunuz.