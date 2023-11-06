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Spor Acun’a kötü haber! Dev maç şifresiz
Spor

Acun’a kötü haber! Dev maç şifresiz

Yeniakit Publisher
2023-11-06 12:59:00 -
Acun’a kötü haber! Dev maç şifresiz

Azerbaycan kanalı CBC Sport, çarşamba günü oynanacak Bayern Münih - Galatasaray maçını hem uydudan hem de YouTube'dan şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Azerbaycan kanalı CBC Sport, çarşamba günü oynanacak Bayern Münih - Galatasaray maçını hem uydudan hem de YouTube'dan şifresiz yayınlayacağını açıkladı.

Türkiye’den izlenebilen Azerbaycan kanalı CBC Sport’ta 7-9 Kasım arasında yayınlanacak Avrupa kupaları maçları belli oldu.

Şampiyonlar Ligi yayınlarıyla dikkat çeken CBC Sport, bu hafta toplam 4 mücadeleyi ekranlara şifresiz getirecek.

Salı

20.45 Shakhtar-Barcelona
23.00 Milan-PSG
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çarşamba

20.45 Napoli-Union Berlin
23.00 Bayern Münih-Galatasaray

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