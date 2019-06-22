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Acun, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı

Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de uygulayarak kendi televizyon kanalında Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan programlar düzenleyen Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:56
Acun, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı

Yaptığı programlarla toplum ahlak yapısını hedef alan Acun Ilıcalı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) ödediği cezayı açıkladı.

"Ödediğim ceza 10 milyon TL"

Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Enes Batur'un "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" sözlerine "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL" şeklinde karşılık verdi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:56
  1. Youtube
  2. Acun Ilıcalı
  3. RTÜK
  4. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

YORUM YAZ

  • İbrahimİbrahim17 sa önce
    Sana izin verenler, Senin getirdigin ahlaksızlığı izleyenler UTANSIN...10 MİLYON'A İNSANLARIN NAMUSUNU VE DİNİNİ BOZDUN.ALLAH(C.C.) SENİ İKİ CİHANDA PERİŞAN EYLESİN ÂMİN
  • ChnChn17 sa önce
    Düşünün artık ne kadar kandığını, bu adamın tüm programları gençleri hedefsizliğe ve ahlaksızlığa sürüklüyorBence kökten çözüm TV kanalları kapatılmalı...

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