Acun Ilıcalı'nın yeni takımı belli oldu

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Avrupa'dan bir takım daha satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir kulüp daha satın almak için harekete geçti. Acun Ilıcalı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, İngiliz ekibindeki genç oyuncuların gelişimi için bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu söylemişti.

İrlanda basınından LMFM'in haberine göre; Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk FC'yi satın almak için görüşmelerde bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi satın alarak genç oyuncularına bu takımda forma şansı vermeyi planladığı belirtilmişti.

Türk iş insanı; İrlanda Premier Lig'in 2'nci haftasında Bohemians'ın Dundalk FC ile oynadığı maçı tribünden takip ederken görüntülenmişti. Acun Ilıcalı ile Dundalk FC arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Yeni iddia

Fanatik'in İngiliz basınından derlediği habere göre; Acun Ilıcalı'nın İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın almayı planladığı kaydedildi.

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