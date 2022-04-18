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Spor Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City kayıplarda
Spor

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City kayıplarda

Şota'nın takımın başına geçmesiyle peş peşe kötü sonuçlar alan Hull City'nin galibiyet serisi 2 maç sürdü. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 21:21:00 -
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City kayıplarda

İngiltere Championship'in 43. haftasında deplasmanda Milwall ile karşılaşan Hull City, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hull City'nin 3 puan rüzgarı dindi.

Teselli golü

Milwall'ın gollerini 51'de Scott Malone, 55'te Tom Bradsaw kaydetti. Hull City'nin golünü ise 87. dakikada Tom Eaves'dan geldi. Kalan dakikalar beraberlik için Hull City'ye yetmedi.

Deplasman büyüsü bozuldu

Deplasmanda 6 maçtır kaybetmeyen Hull City'nin büyüsünü Milwall bozdu. Hull City'yi 16 maçtır yöneten Şota 16 maçta 5 galibiyet, 8 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

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