Acun Ilıcalı’nın skandalına Bakan Koca’dan tepki: Survivor 2020'de
Yurtdışından ithal ettiği yarışma konseptlerini Türkiye’de kendi televizyon kanalında yayınlayarak Türk toplumunun ahlaki yapısını bozan Acun Ilıcalı'nın son programında koronavirüse davetiye çıkardığı görüntülere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yapılan Survivor 2020 finalinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasına yönelik açıklama yaptı.
Koca, "Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" mesajını paylaştı.
İşte Koca'nın paylaştığı mesaj:
SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı.