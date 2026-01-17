  • İSTANBUL
Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Southampton’ı deplasmanda devirdi
Spor

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Southampton’ı deplasmanda devirdi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Southampton’ı deplasmanda devirdi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, geçen sezon Premier Lig’de mücadele eden ve ligin kadro değeri en yüksek takımlarından biri olan Southampton’ı deplasmanda mağlup etti.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, 27. haftada deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Hull City, son 7 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, maç eksiği olmasına rağmen 44 puanla ligde 5. sıraya yükseldi.

Turuncu-siyahlılar, aldığı bu galibiyetle play-off yolundaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

