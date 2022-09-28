Acun Ilıcalı’nın elini çektiği Survivor için flaş iddia!

Futbol takımıyla vakit geçiren Acun Ilıcalı program sunuculuğunu tamamen önümüzdeki sezon Murat Ceylan'a bıraktığını açıklamıştı.. Programın gidişatı hakkında ise iddialar her gün bomba gibi gündeme düşüyor...

Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u olarak tanınan ve Survivor yarışmasıyla da ününe ün katan Furkan Kızılay sosyal medyada kendisine sık sık gelen "Tekrar Survivor'a gidecek misin?" sorusuna yanıt verdi.

"Survivor 2023 kadrosunda kimler var?" sorusu araştırılmaya başlandı. All Star- Fenomenler olarak başlayacak Survivor 2023 için çeşitli iddialar var. İlk iddia Acun Ilıcalı'nın yarışmada yer almayacak olması.

İddiaya göre futbol takımıyla vakit geçiren Acun Ilıcalı program sunuculuğunu tamamen Murat Ceylan'a devretmiş durumda.

Diğer iddia ise Survivor yarışmasına katılacak isimlerle ilgili. İddialara göre 2023 Survivor kadrosunda Çocuklar Duymasın ile tanınan Furkan Kızılay da yer alacaktı.

Survivor Furkan 'Survivor'a gidecek misin?' sorusuna genel bir yanıt verdi.

Oyuncu Furkan Kızılay açıklamasında "Katılırım neden katılmayayım ama bu ne zaman olur hep beraber göreceğiz" dedi.