Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması

Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, CNN Türk'e futbol gündemiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe kadro dışı bırakılan ve adı Hull City ile anılan Mesut Özil'le ilgili de konuştu.

Acun Ilıcalı, adı Hull City ile anılan ve Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda da "Mesut Özil konusu şu an Fenerbahçe'nin iç konusu ama Mesut'la ilgili şu aşamada tek bildiğim şey Türkiye'de mutlu. Tabi bir problem yaşanıyor ama dediğim gibi iç problem. Benim açımdan olaya bakış açım inşallah sorunlar çözülür" dedi.