Acun Ilıcalı, kulüp binasını bile gezdi! İddia edildi: Şimdi de Süper Lig takımını satın alıyor! Harekete geçti

Son dönemde futbol dünyasında ilginç yatırımlara imza atan Acun Ilıcalı, bu kez Süper Lig ekibini satın alıyor. Ilcalı, hamle için girişimlere başladı.

2022 yılının ilk günlerinde 24 milyon euro ödeyerek İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, daha sonrasındaki süreçte İrlanda Premier Lig ekibi Shelbourne FC'yi de satın almıştı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla İrlanda ekibine yaptığı yatırımları durdurma kararı alan Acun Ilıcalı, bu kez Trendyol Süper Lig'den takım satın alıyor.

Son dönemde futbol dünyasında dikkat çekici hamlelere imza atan Acun Ilıcalı'nın yeni hamlesi Süper Lig oldu. Ilıcalı Süper Lig'in en köklü kulüpleri arasında yer alan o takımı satın alma kararı aldı.

Haberler-com'da yer alan habere göre; 'İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz. Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir'' açıklamasıyla İrlanda'daki yatırımlarını durdurma kararı alan Acun Ilcalı'nın yeni hamlesi Süper Lig oluyor.

Acun Ilıcalı'nın Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın kulüp binasına gittiği ve yöneticilerle masaya oturduğu iddia edildi. Acun Ilıcalı şartların oluşması durumunda Kasımpaşa Kulübü'nü satın alacak.

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Ilıcalı geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yayın yapan bir medya kuruluşunun sorularını yanıtlayarak yeni bir takım satın alacağını açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim işim bir medya prodüksiyon şirketi ama genç futbol yeteneklerinin prodüksiyonunu yapmak ve elimden geldiğince en iyi yetenekleri elde etmeye çalışmak istiyorum. Daha büyük, 360 derecelik bir futbol operasyonu yapmak istiyorum. Başka bir kulüp satın almaya çok yakınız. Salı sabahı bir toplantı için bir yere uçtum ve kulübün her yerinde bulduğumuz tüm iyi yetenekleri test etmek için bize çok faydalı olacak bir kulüp satın almaya çalıştım. Takımım dünyanın en iyi yeteneklerini getirme gücüne sahip ama örneğin Hull'a üç forvet oyuncusunu nasıl getirebilirim? Bu imkânsız. İşte bu yüzden başka bir kulübe ihtiyaç var."