Acun Ilıcalı hakkında flaş karar! Mahkeme...
Besteci Bülent Özdemir, bir yarışma programında bazı eserlerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle TV8 sahibi Acun Ilıcalı'ya açtığı davayı kazandı.30 Haziran 2019 Pazar 18:08
Bülent Özdemir'in Acun Ilıcalı hakkında açtığı davada mahkeme, Ilıcalı'nın Özdemir’e 61 bin 250 lira tazminat ödemesine karar verdi.
Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, besteci Bülent Özdemir, 5 eserinin izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı’ya dava açmıştı.
Önceki gün görülen davada mahkeme, Özdemir’i haklı buldu.
Ilıcalı, Özdemir’e 61 bin 250 lira tazminat ödeyecek.
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