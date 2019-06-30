Acun Ilıcalı hakkında flaş karar! Mahkeme... Besteci Bülent Özdemir, bir yarışma programında bazı eserlerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle TV8 sahibi Acun Ilıcalı'ya açtığı davayı kazandı.

Bülent Özdemir'in Acun Ilıcalı hakkında açtığı davada mahkeme, Ilıcalı'nın Özdemir’e 61 bin 250 lira tazminat ödemesine karar verdi. Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre, besteci Bülent Özdemir, 5 eserinin izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı’ya dava açmıştı. Önceki gün görülen davada mahkeme, Özdemir’i haklı buldu. Ilıcalı, Özdemir’e 61 bin 250 lira tazminat ödeyecek.

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