  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Acuka tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Acuka tarifi, nasıl yapılır?

Ekmek sevdiren, ekmek yediren kahvaltılık bir sos acuka tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:59:00 - 2021-12-08 10:01:42
Acuka tarifi, nasıl yapılır?

Acuka, kültürümüze Kafkas kültüründen geçen geleneksel bir sostur. İçinde bol miktarda biber ve biber salçası bulunduğundan “acıka” olarak da bilinir. 

Acuka tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 4-5 diş sarımsak (rendelenmiş)
  • 2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı bayat ekmek içi
  • 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı susam

Yapılışı

Sıvı yağı tavaya alalım ve salçaları ilave ederek biraz kavuralım. Diğer tüm malzemeleri de ekleyelim. Tekrar kavuralım (salçanın kokusu gidene kadar) Kavurma aşamasını fazla tutmanıza gerek yok. Toplamda en fazla 7-8 dakika kavrulması yeterli. Ölçüleri de damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Çok acı severseniz baharat miktarını artırabilir, az acılı olsun derseniz de baharat miktarını azaltabilirsiniz. Afiyet olsun…

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette
Ekonomi

Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette

Memurlar, emekliler, KİT ve özel sektör çalışanları, enflasyonun yüzde 25 olarak beklendiği 2021 yılının ardından, ciddi oranlarda maaş artı..
Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat
Sağlık

Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, insanların günlük hayatta dikkate almadığı bazı sağlık sorunlarının kalp hastalıklarının habercisi olabil..
PKK’nın önemli isimlerinden birini SİHA vurdu! SİHA Sezgin’in bilgisine!
Gündem

PKK’nın önemli isimlerinden birini SİHA vurdu! SİHA Sezgin’in bilgisine!

Güvenlik güçleri, içeride ve dışarıda terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indirmeyi sürdürüyor. TSK veya MİT’e bağlı SİHA’lar, Irak'ın Kuzeyi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay