Acuka, kültürümüze Kafkas kültüründen geçen geleneksel bir sostur. İçinde bol miktarda biber ve biber salçası bulunduğundan “acıka” olarak da bilinir.

Acuka tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4-5 diş sarımsak (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı bayat ekmek içi

1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı susam

Yapılışı

Sıvı yağı tavaya alalım ve salçaları ilave ederek biraz kavuralım. Diğer tüm malzemeleri de ekleyelim. Tekrar kavuralım (salçanın kokusu gidene kadar) Kavurma aşamasını fazla tutmanıza gerek yok. Toplamda en fazla 7-8 dakika kavrulması yeterli. Ölçüleri de damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Çok acı severseniz baharat miktarını artırabilir, az acılı olsun derseniz de baharat miktarını azaltabilirsiniz. Afiyet olsun…