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"Açlık ve yoksulluk sınırı arasında memur kalmasın"
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Gündem "Açlık ve yoksulluk sınırı arasında memur kalmasın"
Gündem

"Açlık ve yoksulluk sınırı arasında memur kalmasın"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme sürecine ilişkin, "Teklifimizi kamu işverenine temmuz ayı içerisinde teslim edeceğiz. Ağustosta süreç başlayacak. İstiyoruz ki açlık ve yoksulluk sınırı arasında memur kalmasın." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 19:50:00 -
"Açlık ve yoksulluk sınırı arasında memur kalmasın"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mardin Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Mardin 2 Nolu Şube'nin 1. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, toplu sözleşme hakkının memur sendikacılığı olarak Memur-Sen sayesinde alındığını belirtti. Memur-Sen'in yetkili olmasıyla Anayasa Referandumuna toplu sözleşme hakkını koyduklarını dile getirdi.

Son toplu sözleşmede bir mutabakata varamadıklarını ve hakeme kaldığını, bu konuda iradelerini ortaya koyduklarını kaydeden Yalçın, "Toplu sözleşmeyi bir toplumsal sözleşmeye dönüştürme konusunda hükümete sorumluluk düşüyor. Onun için sürecimiz başladı. Gerekli görüşmelerimizden sonra teklifimizi kamu işverenine temmuz ayı içerisinde teslim edeceğiz. Ağustos'ta süreç başlayacak. İstiyoruz ki açlık ve yoksulluk sınırı arasında memur kalmasın. En düşük memur maaşının mutlaka ama mutlaka yükseltilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar da yeni seçilen yönetime başarılar diledi.

Tek listeyle gidilen seçimde, Eğitim-Bir-Sen Mardin 2 Nolu Şube Başkanlığı'na Mustafa Öztürk seçildi.

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