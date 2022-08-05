Açlık otu nedir, nasıl kullanılır? Zahmetsizce zayıflatıyor! Açlık otu faydaları

Açlık otu nedir?

Aslen bir Afrikalı olan açlık otu, ülkemizde deve gözü otu gibi isimlerle de anılabiliyor. Açlık otu halk arasında kara sinameki (erkek sinameki )olarak da bilinmektedir. Arapça dilindeki ismi senna yaprağıdır. Pakistan, Çin ve Hindistan’da yaygın olarak yetişmektedir. Açlık otu ilk kullanılmaya başlandığı zamanlarda mide rahatsızlığı olan insanlarda uygulanıyordu. Zamanla açlık otu faydaları araştırıldı ve günümüzde farklı sağlık sorunlarında kullanılmaya başlandı. Açlık otunun faydaları arasında en çok zayıflatıcı özelliği bilinmektedir. Ot, düzenli ve doğru tüketildiği zaman bireylerin bağırsak hareketini yönlendirmekte. Bu sayede diyet yapan bireyler daha hızlı kilo verebilmektedir.

Esenler Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Öznur Akgöz’den uyarı geldi. Bitkinin bilinçsiz kullanılmasının birçok yan etkisi olabileceğini ifade eden Akgöz, “Yapılan çalışmalar bu bitkinin yağların sindirilip emilmeden dışkıyla atıldığı ve bu şekilde de kilo kontrolü sağladığını ortaya koymuş. Bitkinin antioksidan etkisi olduğu ve kan şekerinin düzenlenmesinde etkisi olduğu biliniyor ancak kanıtlar çok yeterli değil. Zayıflamak için böyle otlar yerine sağlıklı ve dengeli beslenme yapılmalı ve bunun yanında da bazı bitki çaylarından takviye alınmalıdır. Biz genelde yeşil çay, beyaz çay, kiraz sapı, rezene ve papatya gibi çayları tavsiye ediyoruz. Bunun yanında sinameki, açlık otu gibi çayların tüketilmemesi, tüketilecekse günde 1-2 fincandan daha fazla tüketilmesini tavsiye etmiyoruz” diye konuştu.

'SIVI KAYBI GÖRÜLEBİLİR'

Açlık otunun kaşıntı, ürtiker, spazm, karın ağrısı gibi birçok yan etkisi olabileceğini belirten Akgöz, “Müsil etkisi bağırsakların bir anda boşalmasına neden olmakta ve bununla birlikte sıvı kaybı gelişebilir. Yetersiz beslenme görülebilir. Hızlı kilo vermek çok sağlıklı değil ancak yeterli ve dengeli beslenmenin yanında isteyenler tarafından tüketilebilir” ifadelerini kullandı.

KULLANIMI 1 HAFTADAN UZUN SÜRMEMELİ

Açlık otunun 1 haftadan fazla kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Akgöz, “1 hafta içerisinde de her gün değil 2 ya da 3 kez kullanılmalıdır. Bu tarz çayları günde 2 fincandan daha fazla tüketmemek gerekir. Tüketecek olan grup günde 1 fincan kaynamış suyun içerisine 5-6 adet bu ottan ilave edip, 5 dakika demledikten sonra tüketebilir” dedi.

BU KİŞİLER DİKKAT

Özellikle 12 yaş altındaki kişilerin, gebelerin ve emzirme dönemindeki kadınların bu bitkiyi kullanmaması gerektiğini vurgulayan Akgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, düşük tansiyonu olanlar yada hipoglisemiye neden olabileceği için şeker hastaları tarafından kullanılmamalıdır. Kullanacaksa da çok dikkat edilmelidir. Ülseratif kolitgibi iltihabi bağırsak hastalığı olan, apandisiti olan ve diğer bağırsak hastalıkları olan kişiler tarafından da tüketilmemelidir.”

Faydaları Nelerdir?

Geçmişten günümüze sağlık alanında bitkilerden faydalanılıyor. Doğada bulunan bitkiler doğru kullanıldığı sürece insan sağlığını destekliyor ve çeşitli rahatsızlıklara iyi geliyor. Açlık otu ise bu bitkilerin başında yer alıyor. Bitkinin faydaları zamanla öğreniliyor ve bitkinin kullanım alanı genişliyor. Günümüzde açlık otundan farklı alanlarda yardım alınmaktadır. İnsanlar genellikle zayıflama sürecinde bu bitkiyi kullanmaktadır. Açlık otu faydaları arasında en çok bilinenler ise şu şekildedir;

*Kabızlık problemine çözümdür.

*Vücudun yağ yakmasını hızlandırır.

*Vücuda tokluk hissi verir.

*Sindirim ve boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

*Hazımsızlık ve gaz sancılarına faydalıdır.

*Metabolizmayı hızlandırır.

*Bağırsak florasını destekler.Tansiyonu düzenler.

Açlık otunun insan vücuduna faydaları genellikle sindirim ve boşaltım sistemi üzerindedir. Düzenli kullanılan açlık otu sayesinde kabızlık problemi yaşayan bireyler bu sorunu ortadan kaldırır. Çünkü açlık otunun içinde bulunan besin değerleri, bireyin sindirim ve boşaltım sistemini hızlandırır. Bu sayede bağırsak hareketleri artarak kabızlık problemi çözümlenecektir.

Açlık otu, bireye tokluk hissi vermektedir. Bu sayede bireyler uzun süre tok hisseder ve gün içindeki fazla ara öğünleri atlar. Açlık otunun sağladığı faydalar için bitkinin düzenli ve doğru kullanılması önemlidir. Aksi takdirde bireyler sağlığını riske atabilir. Zayıflama sürecindeki insanların günlük açlık otu kullanması faydalı olacaktır. Bu süreçte vücuttaki ödem kolay bir şekilde atılmakta, metabolizmayı hızlandırmakta ve yağ yakımını başlatmaktadır.

Peki, açlık otu nasıl kullanılır?

Açlık otunun kullanımı oldukça basittir. Genellikle çay olarak tüketilmektedir. Bitkinin faydalarından yararlanmak için günlük açlık otu çayı tüketebilirsiniz. Bitkinin çayı için ihtiyacınız olan malzemeler ise şu şekilde;

1 su bardağı su

10 adet açlık otu

Bir bardak bitki çayı için kullanmanız gereken ölçüler yukarıdaki gibidir. Öncelikle suyunuzu kaynatmanız gerekmektedir. Suyu kaynattıktan sonra içerisine açlık otlarını koyabilirsiniz. Açlık otlarını attığınız suyu yaklaşık 5 ya da 6 dakika bekleyin. 6 dakikanın sonunda demlenen çayınızı süzerek tüketebilirsiniz. Bir diğer kullanılan tarif ise Türk kahvesi ile yapılmaktadır. Bir fincan Türk kahvesini cezvede karıştırırken içine bir adet açlık otu koyabilirsiniz. Böylelikle hem Türk kahvesinin hem de açlık otunun metabolizma hızlandırıcı özelliğinden faydalanmış olursunuz.

Ancak bu ve benzer bitkileri kullanmadan önce Diyetisyeninize ya da doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Açlık Otu Zararları Nelerdir?

İnsan sağlığına bu kadar faydalı olan açlık otunun zararları da bulunmaktadır. Doğru ve düzenli kullanılmayan açlık otunun sağlığı riske attığı görülmüştür. Bu nedenle her zaman doğru, düzenli ve bilinçli kullanmak gerekmektedir. Eğer günlük kullanılması gereken miktarın fazlasında açlık otu kullanılmışsa ishal olma etkisi vardır. İshal ise bireyin bünyesinin zayıf düşmesine, su kaybetmesine neden olacaktır. Eğer bireylerin kalp, tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlığı varsa mutlaka doktor kontörlünde açlık otu kullanmalıdır. Fazla tüketilen açlık otu, tansiyon problemlerinin yaşanmasına neden olabilmektedir. Bireyin sindirim sisteminde ya da boşaltım sisteminde sorun varsa aynı şekilde sağlığı riske girmiş olabilmektedir. Şeker, kalp ve tansiyon hastaları açlık otu kullanmadan önce doktoruna danışmalıdır.

Nelere Dikkat Etmelidir?

Doğada bulunan bitkilerin insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Fakat bu faydalarla birlikte bitkilerin sağlığa zararı da bulunabilmektedir. Bitkilerin neden olduğu sağlık problemlerinin asıl sebebi ise yanlış, yetersiz ve bilinçsiz bitki kullanımı oluyor. Açlık otunu her birey kullanamıyor. Çünkü otun oldukça güçlü bir etkisi vardır. Açlık otunu çay gibi demleyerek ve kahvenin içinde pişirerek tüketebilirsiniz. Çocuklarda, böbrek yetmezliği olan bireylerde, hamilelerde ve kronik rahatsızlığı olanlarda açlık otu kullanımına dikkat edilmelidir. Özellikle hamile ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin mutlaka kontrollü kullanması gerekmektedir.

Açlık otu alırken dikkat edilmesi gerekenler ise bitkinin taze olup olmadığıdır. Hem aktarlarda hem de marketlerde satılabiliyor. Açlık otuna ulaşmanız adına birçok firma arasından en güvenilen firmayı tercih etmeniz gerekmektedir. Bitki kullanım öncesinde kontrol edilmelidir. Eğer eskiyse açlık otunun üzerinde benekler oluşacak, bitkinin kokusunda değişiklik hissedilecektir. Güvenilen bir satıcıdan temin edilen açlık otunu doğru ve kontrollü bir şekilde kullanmak gerekmektedir. Bir yıldan fazla olmuş, eskimiş, kokusu değişmiş açlık otu kullanılmamalıdır.

Temin ettiğiniz açlık otunu yazları buzdolabında ya da kuru ve serin bir yerde saklayabilirsiniz. Böylelikle açlık otunun tadını, kokusunu ve yapısını korumuş olursunuz. Açlık otunu demleyerek kullanmaya başladıysanız günlük bir fincandan fazla açlık otu tüketmemeniz gerekmektedir. Çünkü açlık otunun içinde bulunan besin değerleri oldukça etkilidir. Günde bir fincan çay sizin için yeterli olacaktır. Bitkinin çayını tüketirken 3 hafta düzenli kullanıyorsanız 1 hafta ya da 2 hafta ara vermelisiniz. Eğer ara vermezseniz böbrekleriniz ve vücudunuz yorulacaktır. Çayın ardından yapılan dinlenme sayesinde insanlar böbreklerini ve midesini dinlendirmiş olur. Açlık otunun çayına uzun süreli kesintisiz devam edilmemelidir.