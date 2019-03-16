0553 313 94 23

Açlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir? | Çabuk acıkmayı engelleyen besinler

Günlük hayatın hızlı temposu, büyük şehirlerde pek çok kişinin öğünlerini atlamasına, düzenli ve sağlık beslenememesine yol açıyor. Çabuk ulaşılması dolayısıyla tercih edilen fast-food türü, yağlı ve yüksek kalorili besinler ise doyurucu olmak bir yana daha çabuk acıktırıyor. Haliyle pek çok kişiden “ne yesem acıkıyorum, bir türlü doymuyorum” serzenişleri yükseliyor. Oysa bazı yiyecekler var ki, yendikten sonra uzun süre midede tokluk hissi yaratır, yağlı, yüksek kalorili besin tüketmeye bile gerek kalmaz.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:56
Açlığa iyi gelen yiyecekler nelerdir? | Çabuk acıkmayı engelleyen besinler

YUMURTA

Yumurtanın son derece önemli protein kaynağı olduğuyla ve uzun süre tok tuttuğuyla ilgili bilimsel veriler var. Sabah kahvaltıda yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi gün içerisinde açlık krizine karşı güçlü kılar. Haşlanmış yumurta sevmeyenler sebzeli omlet tüketebilir.

YEŞİL ÇAY

Birçok faydası olan yeşil çay ana öğünlerden sonra tüketildiğinde karbonhidratın kana karışmasını yavaşlatır. Günde 2-3 fincan tüketeceğiniz yeşil çay ile tok kalma sürenizi uzatabilirsiniz.

AZ YAĞLI PEYNİR, YOĞURT SÜT

Tam yağlı süt, peynir ve yoğurt tüketmek yerine az yağlı, yarım yağlı olarak ifade edilenleri tüketmeniz faydalı. Üstelik protein açısından zengin olduklarından dolayı iştahı baskılamakta yardımcı olurken, uzun süre tok tutuyorlar.

ÇORBA

Çorbalar su içerdiklerinden dolayı ve midede oluşturdukları basınç nedeni ile daha kısa sürede doymamızı sağlayan besinler. Yemeğe sebze, ıspanak, kereviz, kabak gibi sebzelerden yapılmış çorba ile başlamak, ana öğünlerde fazla yemenizi engeller, gün içerisinde tok tutucu özelliği ile fayda sağlar.

LİMON VE ZEYTİNYAĞI

Günlük yağ gereksiniminin bir kısmı tekli doymamış yağ asitlerinden karşılandığında yani zeytinyağı tüketimi yeterli olduğunda metabolizmanın desteklendiği ve kilo vermenin kolaylaştığı bilimsel çalışmalar ile gösterilmiş. Salatalara avokado koymak ya da üzerine limon sıkarak, bir iki tatlı kaşığı zeytinyağı damlatarak tüketmenin tokluk sağlamak açısından önemli rol oynar.

YULAF

Besleyici olduğu kadar düşük kalorilisiyle dikkat çeken yulafı yoğurt veya sütle karıştırıp yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, kuruemişler ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tokluk sağlar. Üç yemek kaşığı yulaf kepeği bir dilim ekmeğe eşit.

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişlerin en önemli özelliği liften zengin olmaları, şeker içermemeleri, içerisinde katkı maddesi olmaması. Bu nedenle günde bir çay bardağı kadar tüketebilirsiniz. Ama akşam beşe altıya kadar yemenizde fayda var. Zira akşam saatlerinde metabolizma hızı yavaşladığından, aldığınız kaloriyi yakamayabilirsiniz.

SALATA

Yemeklerde salata tüketmek, hem bol lifli olması nedeniyle hem de şeker içeriği bulunmamasından dolayı tok tutar, fazla yemeyi önler. İçine taze kırmızı biber, dereotu doğramak da tokluk derecesini artırır.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:56
  1. tok tutan yiyecekler
  2. açlığı önleyici besinler
  3. Beslenme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki
    1. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına..
    2. Gaziantep'te millet kıraathanesi açılışı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal eğer..
    4. Bakan Koca’dan Afyonkarahisar’ın..
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat..
    7. 300 gündür direnen köylüleri..
    8. Maçın ardından
    9. Milli haltercilerden tarihi başarı
    10. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    11. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    12. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    13. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    14. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    15. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    16. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    17. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    18. Büyükşehir Belediye..
    19. (ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu:..
    20. Yıldızgörer: İslam karşıtlığı..
    21. Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca..
    22. Adliyede palalı sopalı saldırı! 1'i..
    23. Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi
    24. MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi
    25. DSP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil'i..
    26. Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale..
    27. Rektör Gür’den Yeni Zelanda katliamına..
    28. 16 suçtan 27 yıl hapisle aranan 2..
    29. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    30. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler