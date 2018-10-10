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Açılışına sayılı günler kala 3. Havalimanı'nı sorduk

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "3. Havalimanı hakkında ne düşünüyorsunuz'' sorusunu yöneltti.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:09

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr- 90 milyon yolcu kapasitesine sahip 3. Havalimanı'nın resmi açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim tarihinde yapılacak.

29 Ekim 2018'de tüm dünyaya armağan edilecek İstanbul Yeni Havalimanı, hizmete açıldığında Türkiye'yi turistik değerleri ve ticari potansiyeliyle Türk halkına yakışır bir şekilde temsil edecek. 3.Havalimanı, "dünyanın sıfırdan inşa edilen en büyük havalimanı" olarak Türkiye'nin adını havacılık tarihine altın harflerle yazdıracak.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara açılışına sayılı günler kala ''3. Havalimanı hakkında ne düşünüyorsunuz? sorusunu yöneltti.

Vatandaşlar heyecanla bekliyor

Mikrofon uzattığımız hemen herkes İstanbul'un ihtiyacı olan 3. Havalimanı'nın gerekliliğine vurgu yaparken, açılış tarihini ise heyecanla beklediklerini dile getirdiler.

Bu arada yeni havalimanı projesi başladığı günden bu yana eleştirilerin de hedefinde yer aldı. O eleştirilere yanıt veren mikrofon uzattığımız bir kişi de şu ifadeleri kullandı:

" Atatürk Havalimanı yeterli değildi. Mecburen burası yapılmalıydı. Dünyanın bir numarası olacak. Türkiye'nin kalkınmasını istemedikleri için eleştirdiler."

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:09
  1. İstanbul
  2. 3. havalimanı

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