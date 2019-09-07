Acılı babalar HDP'ye isyan etti! Belediye arabasıyla oğlumu kaçırdılar

HDP Diyarbakır İl Binası önünde eyleme katılan acılı anne ve babalar isyan etti. Çocukları HDP tarafından kandırılarak PKK'ya kazandırılan aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar il başkanlığı binasının önünü terk etmeme konusunda kararlı.

"Belediyenin arabasıyla oğlumu kaçırdılar"

"Herkesin gözü önünde oğlumu aldılar. Hem de belediyenin arabasıyla. Devletin arabasıyla çalışıyor. Lanet olsun" diye haykıran acılı baba, oğlunun kaçırılmasındaki sorumlu kişinin de HDP Lice Eş Başkanı olduğunu söyledi.

Acılı bir başka baba, oğlunun HDP'li belediyenin aracıyla dağa çıkarılarak PKK'ya teslim edildiğini söylerken bir diğeri ise "Onlar haindir. Oğlum gel. Kaç gel. Devletine teslim ol. Bizim devletimiz bambaşkadır'' sözleriyle oğluna seslendi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde çocuklarını isteyen ailelere her geçen saat yenileri eklenmeye devam ediyor. Çocukları HDP tarafından kandırılarak PKK'ya kazandırılan aileler, çocuklarına kavuşuncaya kadar il başkanlığı binasının önünü terk etmeme konusunda kararlı.