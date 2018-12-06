Acılı baba dert yandı: Çocuğumu 500 liraya görebiliyorum

yeniakit.com.tr-İstanbul Ümraniye'de yaşayan Serkan Özçelik isimli vatandaş, eşi Fatoş Polat Özçelik'le ayrılmaya karar verdi. Boşanma davasının açıldığı evlilikte mahkeme çiftin çocukları Havin Azra Özçelik'in geçiçi vekaletini anneye verdi.

İcra ile çocuğunu alabiliyor

Annenin çocuğu babasına göstermemesi üzerine baba Serkan Özçelik çocuğunu annesinden icra yoluyla alarak görebiliyor. Fakat icra ile alsa da kızı babasından ayrılmak istemiyor.

'Çocuğumu 500 liraya görebiliyorum'

Henüz boşanma aşamasında olmalarına rağmen annenin çocuğunu kendisine göstermek istemediğini belirten acılı baba yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada, 'İcraya gidebilmek için 500 lira veriyorum. Her ayda bu parayı veremiyorum ve çocuğumu göremiyorum. Ayrıca çocuğu polisler eşliğinde icra ile almak çocuğa travma yaşatıyor.' ifadelerini kullanarak yetkililerden yardım istedi.