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Acılı baba dert yandı: Çocuğumu 500 liraya görebiliyorum

İstanbul'da yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan Serkan Özçelik, eşinin çocuğunu kendine göstermediğini ve çocuğunu sadece icra ile görebildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

06 Aralık 2018 Perşembe 14:48

yeniakit.com.tr-İstanbul Ümraniye'de yaşayan Serkan Özçelik isimli vatandaş, eşi Fatoş Polat Özçelik'le ayrılmaya karar verdi. Boşanma davasının açıldığı evlilikte mahkeme çiftin çocukları Havin Azra Özçelik'in geçiçi vekaletini anneye verdi.

İcra ile çocuğunu alabiliyor

Annenin çocuğu babasına göstermemesi üzerine baba Serkan Özçelik çocuğunu annesinden icra yoluyla alarak görebiliyor. Fakat icra ile alsa da kızı babasından ayrılmak istemiyor.

'Çocuğumu 500 liraya görebiliyorum'

Henüz boşanma aşamasında olmalarına rağmen annenin çocuğunu kendisine göstermek istemediğini belirten acılı baba yeniakit.com.tr'ye yaptığı açıklamada, 'İcraya gidebilmek için 500 lira veriyorum. Her ayda bu parayı veremiyorum ve çocuğumu göremiyorum. Ayrıca çocuğu polisler eşliğinde icra ile almak çocuğa travma yaşatıyor.' ifadelerini kullanarak yetkililerden yardım istedi. 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:48
  1. İstanbul
  2. Serkan Özçelik
  3. Fatoş Polat Özçelik
  4. Havin Azra Özçelik
  5. çocuğunu icra ile gören baba

YORUM YAZ

  • talha velidtalha velid14 dk önce
    zavallı çocuklar; annelerinin elinde babalarına karşı bir silah gibi kullanılıyorlar. kadın para koparmak için çocuğunu kullanıp babası ile çocuğu sürekli karşı karşıya getiriyor, topluma bu hale getirenlere hakkım haram olsun, ahirette iki elimde yakalarında olacaktır.
  • aa_selimaa_selim17 dk önce
    kadını tanrılaştıran, erkeği köleleştiren bu yasalarla bittik tükendik, bırakın artık bu feminist söylemleri, aileye sahip çıkın. sınırsız kadın hürriyeti diye diye erkeği kadının kölesi yaptınız.
  • sivaslısivaslı19 dk önce
    BU KANUNULAR FATMA ŞAHİNİN BAKANLIĞI DÖNEMİNDE FEMİNİST KADILARINAN CIKARILDI HAKKIMI HELAL ETMİYORUM FATMA ŞAHİN E
  • sivaslısivaslı20 dk önce
    8 YIL OLDU COCUKLARI İCRAYA PARA YATIRDIĞIM HALDE BİLE COCUKLAR İSTEMİYOR DEDİLER COCUKLARI GÖREMİYORUM.BU KANUNU CIKARANLAR İLAHİ ADALETTE NASIL HESAP VERECEKLER ..........
  • salim koçdemirsalim koçdemir26 dk önce
    Aileler dağılıyor, toplum çöküyor. sanırım bürokratların keyfi yerinde.
  • cavit sağlamcavit sağlam27 dk önce
    3-5 feminist dernektenkorkusuna mı yoksa, feminist kadınların hışşmından mı korkuyor bilinmez, bu konunun üzerine kimseler gitmiyor. sadece yeni akit. Allah onlardan razı olsun.
  • ahmet yıldızahmet yıldız29 dk önce
    sadece yeni akit gazetesinin sorunu bu sanırım; çünkü sizden başka kimse bu konuları haber yapmıyor, bu türkiyenin en büyük gerçeği, aileler dağılıyor, çocuklar babasız büyüyor, erkek evde süs köpeğinden farkı kalmadı... peki hükümet neden bu konulara kulaklarını tıkıyor.
  • Ebu Harun Ebu Harun 35 dk önce
    Hükümetin en büyük yanlışı... Eşim bana diyor ki senin kapının önüne koyarım.istediğin anda uzaklaştırma çıkarabiliyor.diyanetin bir an önce el atması gerekir... İslam hukuku bu konuda ne diyor bureferans alınsın..hükümetimiz inşallah iş işten geçtikten sonra anlamaz.. Vesselam
  • Serdar kılıç.61Serdar kılıç.6143 dk önce
    Bu ne rezilliktir arkadaş; çocukları babasız büyütmek için devlet elinden geleni yapıyor, medya da bunun şakşakçığlığını yapıyor. Yazıklar olsun.
  • şenay doğan şenay doğan 48 dk önce
    sözün bittiği yer herhalde hasbinallhu ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasir
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