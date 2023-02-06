Acil durum iletişim numaraları! Son dakika deprem anında acil yardım için Afad telefon numaraları: AFAD Acil çağrı uygulaması

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Birçok ilde hissedilen depremin ardından AFAD acil yardım telefon numaraları araştırmaları hız kazandı. İşte, AFAD acil durum iletişim numaraları...

HAYATİ DURUMLAR DIŞINDA TELEFON GÖRÜŞMELERİNDEN KAÇININ!

AFAD, depremin ardından sosyal medya hesabından önemli bir uyarı paylaştı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının."

TÜM ACİL NUMARALAR 112'DE TOPLANDI!

81 ilde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezlerinde, 2021 Kasım ayı itibarıyla 89 milyon çağrıya yanıt verildi.

112 acil hattına mobil ve sabit hatlardan ücretsiz bağlanılmaktadır. Acil çağrı merkezlerini arayanların konumu otomatik belirlenmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durumlarda arayacakları 112 Acil Çağrı Merkezlerinde, 4 dilde hizmet verilmektedir.

AFAD Acil Çağrı Uygulaması nasıl kullanılır?

Afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçların tek uygulamada karşılanması için geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması tüm IOS ve Android'lere App Store ve Google Play AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor.

Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

Aynı zamanda

Engelsiz 112 uygulamasıyla işitme dili bilen personelimiz aracılığıyla çağrı hizmeti verilmektedir. e-Çağrı hizmetiyle, kaza yapan araçlara otomatik bağlanarak kazazedelere yardım hizmeti ulaştırılabilmektedir.

Artık ülkemizin her yerinden acil çağrı numaralarına tek bir numaradan ulaşacağız.

AFAD ACİL DURUMLAR İLETİŞİM NUMARALARI

AFAD Batman 0488 213 91 33

AFAD Hatay: 03261120000

AFAD Maraş: 03442214991

AFAD Antep: 03424281118

AFAD Adana: 03222272854

AFAD Adıyaman: 04162161231

AFAD Urfa: 04143137290

AFAD Diyarbakır: 0412 326 1156

AFAD Osmaniye: 0328 826 2002