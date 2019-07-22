Açıkta kalan elektrik kabloları tehlike saçıyor

Zonguldak Alaplıilçesinde Sahil ailepark içinde bulunanlamba direklerindeki açıkta kalan kablolar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Alaplı Aile Sahil Parkında bulunan Amfi tiyatro çevresinde bulunan lamba direklerindeki kabloların açıkta kalması çocuklarını parka getiren aileleri korkutuyor. Vatandaşlar açıkta duran kabloların onarılmasını istiyorlar

Alaplı halkı tarafından en çok tercih edilen Alaplı aile Sahil Park’nın Amfi tiyatro içi ve çevresinde bulunan elektrik direğinin açıkta duran kabloları etrafa tehlike saçmaya devam ediyor. Çevredeki vatandaşlar ve özellikle küçük çocuğu olan aileler açıkta duran kabloların dolayı tedirgin olduklarını dile getirdiler. Bu durumu Belediye’ye durumu bildirdiklerini fakat günlerdir hiçbir yetkilinin gelmediğini belirten vatandaşlar yetkililerin kabloların elektrik taşımadığını söyleyerek konuyu geçiştirdiklerini belirttiler. Vatandaşlar,"Açıkta duran elektrik kabloları nedeniyle çok tedirginiz. Bizde çocuklarımızı her gün parka getiriyoruz ve açıkta duran kablolar bizi korkutuyor.bunlar çocuk nerede ne zaman ne yapacakları belli olmuyor maalesef.Allah korusun ya çocuklarımızın yada başka birinin başına bir şey gelse kim bunun hesabını verebilecek. Bu nedenden dolayı biz bu açıkta duran elektrik kablolarının kapatılmasını istiyoruz" dediler