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Dünya Açıklandı! İşte Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarih
Dünya

Açıklandı! İşte Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarih

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Rusya-Ukrayna savaşından gelen haberlerdeyken, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov, savaşın biteceği tarihi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 12:09:00 -
Açıklandı! İşte Rusya-Ukrayna savaşının biteceği tarih

 

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 81. gününde devam ediyor. Son olarak, Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Tümgeneral Kyrylo Budanov, savaşın 2022'nin sonunda biteceğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Valeriy Zalujni de Rus güçlerinin Harkiv'den geri püskürtüldüğünü duyurdu. 

Büyük ölçüde Rusça konuşulan ve savaş öncesi nüfusu 1,4 milyon olan Harkiv Rusya'nın ana hedefleri arasında yer alıyordu. Washington merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War, Ukrayna'nın 'Harkov Savaşı'nı kazanmış gibi göründüğünü' söyledi. Açıklamada Ukrayna birliklerinin Rus kuşatmasını da engellediği ve ardından onları şehrin dört bir yanından 'kovduğunun' altı çizildi.

 

 

 

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