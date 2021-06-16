Açıklamayı Putin yaptı! ABD ve Rusya bu konuda anlaştı
Rus lider Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.
İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüştü.
Kritik görüşme sonrası açıklama yapan Rus lider Putin, istişareler için geri çağrılan Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştıklarını duyurdu.