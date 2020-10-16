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Dünya Açıklama geldi! Rusya Kazakistan'la anlaştı
Dünya

Açıklama geldi! Rusya Kazakistan'la anlaştı

Rusya ile Kazakistan arasındaki iş birliği anlaşması barışı koruma, uluslararası örgütler kapsamında iş birliği ve bölgesel tehditlere karşı mücadele maddelerinin eklendiği yeni hali imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:13:00 -
Açıklama geldi! Rusya Kazakistan'la anlaştı

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nurlan Yermekbayev'in resmi ziyaretle Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, bölgesel güvenliğin sağlanması, iki ülke arasında askeri ve teknik iş birliği konularının ele alındığı aktarıldı.

Görüşmenin sonucu iki ülke savunma bakanlarının güncellenmiş askeri iş birliği anlaşmasını imzaladığı kaydedilen açıklamada, "Bu anlaşma yürürlüğe girdikten sonra iki ülke arasında 28 Mart 1994'te imzalanan askeri iş birliği anlaşması geçersiz sayılacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kazakistan ile Rusya'nın askeri alanda geniş iş birliği, askeri eğitim, kadro eğitimi, silah ve teknik temini, ortak ikili ve çok taraflı tatbikatlara, askerlerin savaş eğitimiyle ilgili etkinliklerine katılım maddeleri içeren askeri anlaşmanın yeni haline "barışı koruma", "uluslararası örgütler kapsamında iş birliği" ve "bölgesel tehditlere karşı mücadele" konularının eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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