Açık unuttuğu damper yüksek gerilim hattına temas eden şoför, feci şekilde can verdi Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'ndeki Aşağı Kalehan Hidroelektirik Santrali inşaatında hafriyat taşıyan kamyon şoförü, açık unuttuğu damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Aşağı Kalehan Hidroelektirik Santrali (HES) inşaatına hafriyat bıraktıktan sonra damperi açık halde ilerleyen kamyonun, yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan sürücü Murat Yürekli (47) hayatını kaybetti.



Olay, dün akşam Genç ilçesine bağlı Çaytepe Köyü'ndeki Aşağı Kalehan Hidroelektirik Santrali inşaatında meydana geldi. HES inşaatında şoför olarak çalışan Murat Yürekli, hafriyat alanına yük boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unutup, kamyonla hareket etti. Kamyonunun açık haldeki damperi, HES'in bulunduğu alanda yüksek gerilim hattına temas etti. Enerji akımına kapılan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Genç Devlet Hastanesi'ne götürülen Yürekli, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yürekli'nin cenazesi otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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