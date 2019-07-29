Açık öğretim lise (AÖL) kayıtları ne zaman 2019 MEB Açıktan lise okumak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmakta. MEB 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? 2019 açık öğretim lise (AÖL) kayıtları başlama tarihi ne zaman? 2019 2020 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi belli oldu.

Açıktan lise okumak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim lise kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırmakta. MEB 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? 2019 açık öğretim lise (AÖL) kayıtları başlama tarihi ne zaman? 2019 2020 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi belli oldu. AÖL 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2019 - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2019 ve 4 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 21 Ağustos 2019 tarihinde açılacak. I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesi 18 Ekim 2019 tarihinde kapatılacak. I. dönem sınava giriş yerleri 04 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. I. Dönem Sonu Sınavları 7 Aralık 2019 Cumartesi ve 8 Aralık 2019 Pazar günü yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.