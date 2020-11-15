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Eğitim Açık lise sınavları ne zaman? | AÖL sınav takvimi
Eğitim

Açık lise sınavları ne zaman? | AÖL sınav takvimi

AÖL sınav takvimi | Eğitim hayatlarına açık lisede devem eden öğrenciler 1. dönem sınavlarının ne zaman olacağını araştırıyor. AÖL sınav tarihleri | AÖL sınavları online mı? | Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-15 23:26:00 -
Açık lise sınavları ne zaman? | AÖL sınav takvimi

AÖL sınavları çevrimiçi mi? | Açık lise öğrencileri 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL sınavları nerede yapılacak?

Açık lise sınavları ne zaman? | AÖL sınav takvimi

AÖL öğrencileri sınavların ne zaman nerede yapılacağını araştırıyor. AÖL sınavları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda yapılacak. Öğrenciler sınav tarihlerini de merak ediyor. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerde yapılacak. Sınav giriş yerleri ise 2 Aralık Çarşamba günü açıklanacak.

AÖL nedir?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.

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