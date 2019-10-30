"Açık konuşuyorum" diyen Erdoğan'dan milletvekillerine dikkat çeken uyarı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında milletvekillerini parlamento çalışmalarına eksiksiz katılmaları konusunda uyardı.

Açık konuşuyorum; aldığımız ücreti kendimize helal kıyamayız

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

Biz milletimize sorumluluğumuzu en güzel şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz. Meclis grubumuz olarak sizlerden ricam da komisyon ve Genel Kurul gündemindeki kanun çalışmalarını en küçük bir boşluğa yer vermeyecek şekilde hassasiyetle yürütmenizdir. Tabii buraya bir parantez açıyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah rızası için parlamento çalışmalarımızda lütfen karar yeter sayısı noktasında grubumuzu darda, zorda bırakmayın. Önce toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı. Hep birlikte orada yer alacağız ki muhalefetin karşısında gülünç duruma düşmeyelim. Bir iktidar partisine yakışan budur. Bu millet sizleri, bizleri buraya bunun için gönderdi. Eğer bunu yapmazsak bunun vebalinden kurtulamayız. Ve açık konuşuyorum, aldığımız ücreti de kendimize helal kılamayız. Yani grup başkanlarımızın müsaadesi olmadan yurt dışında bazı görevlendirmeler olmadan arkadaşlarımızın Salı - Çarşamba - Perşembe fevkalade bir şey olmadıktan sonra üç gün Meclis’teki çalışmalarda bulunmamız lazım. E şimdi bir bütçe dönemine giriyoruz. Bu dönemde sürekli olarak malum komisyon çalışmaları var. Ondan sonra parlamentoda takvimler olacak. Eğer iktidar partisi olarak biz Cumhur İttifakı olarak yerimizi almazsak bunun izahı olmaz. Bunu harfiyen yerine getirmemiz lazım.