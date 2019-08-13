0553 313 94 23

Açık havada sinema keyfi bayramdan sonra da devam edecek

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği bayram tatili sonrasında da sürecek.

13 Ağustos 2019 Salı 12:20
Açık havada sinema keyfi bayramdan sonra da devam edecek

Çankaya Belediyesinin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği bayram tatili sonrasında da sürecek.


Temmuz ayında başlayan nostaljik etkinlik şimdiden 30 bin Çankayalıya ulaşırken, 19 Ağustos’tan itibaren “Bizim İçin Şampiyon" filmi 10 ayrı bölgede Başkentlilerle buluşacak.


Çankaya Belediyesi’nin yaz geleneğine dönüşen "Açık Hava Sinema" etkinliği Bayram tatili sonrasında ayın son haftasına kadar sürecek. Temmuz ayında başlayan nostaljik etkinlik şimdiden 30 bin Çankayalıya ulaşırken, 19 Ağustos’tan itibaren “Bizim İçin Şampiyon" filmi 10 ayrı bölgede Başkentlilerle buluşacak.


Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın başrollerini üstlendiği “Bizim İçin Şampiyon" filmi efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen ünlü jokey Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Ağustos ayının ilk haftasından itibaren başlayan filmin Çankaya Belediyesinin sinema etkinliği gösterimi Çankayalılar tarafından büyük ilgi gördü.


Bayram sonrası takvim


Çankaya Belediyesi "Açık Hava Sinema" etkinliğinin bayram sonrasındaki gösterim takvimi ise şöyle:


Tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak.


Cebeci Camii Önü - 19.08.2019 Pazartesi


Y.Dikmen Mah. 645 Sok. Oran - 19.08.2019 Pazartesi


Ayrancı Pazar Yeri - 20.08.2019 Salı


Çayyolu Atapark - 20.08.2019 Salı


Yaşamkent Kreş Arkası - 22.08.2019 Perşembe


Akpınar Pazar Yeri(841 Cd.) - 22.08.2019 Perşembe


Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 23.08.2019 Cuma


Naci Çakır Pazar Yeri - 23.08.2019 Cuma


Sancak Mah. Muhtarlık Binası Arkası - 24.08.2019 Cumartesi


İsmet İnönü Parkı - 24.08.2019 Cumartesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniyespor'da kaleci Burak Öğür'ün sözleşmesi uzatıldı
    1. Ümraniyespor'da kaleci Burak Öğür'ün..
    2. Galatasaray'dan Süleyman Seba için..
    3. Siyonistler ibadet özgürlüğüne de el..
    4. Mersin’de Zafer Bayramı coşkusu ata..
    5. Dilovası’nda bayram coşkusu
    6. Kadınlara 'neden Türkçe..
    7. Darbecilerin silahlı "delil karartma"..
    8. Murakıplar dertlerini KDK başvurusunda..
    9. Beşiktaş Kulübü, Süleyman Seba'yı andı
    10. Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt..
    11. Yakın Doğu Üniversitesi’nden 2018-2019..
    12. Jandarma ekipleri Mardin’in huzur ve..
    13. Doğu Perinçek'ten 'ajan mısınız?'..
    14. Dkmp Van şube müdürlüğü ekiplerinin..
    15. Mersin’de bayram sonrası ilaçlama..
    16. Donatım Park’taki cesedin kimliği..
    17. Çankaya Belediyesinin dost eli onların..
    18. TFF 1. Lig'de 57. sezon heyecanı
    19. Açık havada sinema keyfi bayramdan..
    20. (Özel) Kilo aldığını sandı, karnından..
    21. Rakamlarda büyük yükseliş! Türkiye..
    22. Kayserispor, Alanya’ya bileniyor
    23. Kayserispor’a genç gurbetçi
    24. Annesini öldürdü, intihar etti
    25. Esad rejimi, çivi bombaları kullanmaya..
    26. Can Yücel kimdir? Can Yücel kitapları
    27. Denizlerimiz BM’nin merkezinde..
    28. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Uçak..
    29. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    30. Süleyman Seba, kabri başında anıldı
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme
    Mehmet Ali Şahin'den o isme uyarı: Böyle bir yola sakın tevessül etme