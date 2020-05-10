Açık havada kimi Kur’an okudu, kimi yürüyüş yaptı, kimi de dostları ile sohbet etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar parklara ve yeşil alanlara adeta akın etti. Kimi güzel havanın eşliğinde parkta Kur’an okurken, kimi yürüyüş yaptı, kimi de uzun zamandır görüşmediği dostları ile sohbet etme imkanı buldu. Yaşlıların genelde fiziksel mesafeye uygun davrandıkları gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından devam ettirilen 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 24.00’e kadar sürecek. Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 11.00-15.00 arası dışarı çıktı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması ile boşalan cadde, sokak ve parklar saat 11.00 itibariyle hareketlenmeye başladı. Korona virüse karşı önlemlerini alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, uzun bir aradan sonra açık havaya çıkmanın keyfini ve mutluluğunu yaşadı. Parkları tercih eden 65 yaş ve üstü vatandaşların kimi yeşillikler içinde Kur’an okurken, kimi yürüyüş yapıp güzel havanın ve doğal güzelliklerin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise uzun bir aradan bu yana görmedikleri dostları ile sosyal mesafeyi koruyarak bol bol sohbet etme imkanı buldular. Özellikle park ve yeşil alanları tercih eden vatandaşların fiziksel mesafeye ve korona virüs önlemlerine riayet ettikleri gözlendi.