Açık Hava Sinema Geceleri nostalji yaşatıyor Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Açık Hava Sinema geceleri devam ediyor.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Açık Hava Sinema geceleri devam ediyor.

Sinema gecelerinin üçüncü gününde DAĞ 2 filmi gösterimi vatandaşlarla buluştu. Nostalji havasında geçen Açık Hava Sinemalarında binlerce vatandaş keyifli bir gece yaşadı.

Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi alanında düzenlenen sinema gecelerinin üçüncü gösteriminde Dağ 2 filmine ilgi büyük olurken, nostalji gecesine katılan vatandaşlar Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye kendilerine bu imkanı tanıdığı için teşekkür ettiler.

Sivrihisar Belediyesi ayrıca açık hava sinema alanını dolduran vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ikramında da bulundu. Sivrihisar Belediyesi Yazlık Açık Hava Sinema Geceleri, 22 Ağustos Perşembe günü Babam ve Oğlum filmi ile sona erecek.

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