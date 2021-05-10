Açık denizde seyre zorladılar! Türk denizcilere Yunan engeli
Ege Denizi'nde göçmenleri ölüme iten Yunanistan, bu defa da Türk denizcilerin yardım çağrısını karşılıksız bıraktı. Türk denizcileri, Sahil Güvenlik kurtardı.
Hırvatistan'dan satın aldıkları ABD bayraklı yelkenliyle Türkiye'ye dönen, ancak yakıtları azalınca yakındaki Yunan adasına yanaşmak isteyen Türk denizciler, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
TRT Haber'in haberine göre, Yunan Sahil Güvenliği, uluslararası denizcilik kurallarını hiçe sayarak teknenin yakıt ikmali için limana yanaşmasına izin vermedi.
Denizci Burak Geçtan, yaklaşık 12 saatlik bir takibe maruz kaldıklarını söyleyerek, "Kesinlikle yakıt almak vesilesiyle de olsa çıkarılmadık. Derhal burayı terk edin, hiç bir yere uğramayın denildi. Girit açıklarında da hava patladı. Uzun bir seyirle Rodos, rotamızın haricinde olan Datça'ya sığınmak zorunda kaldık" dedi.
Yunanistan, açık denizde seyre zorladı
Yunanistan, 5 Türk denizcinin bulunduğu gemiyi yelkenle, açık denizde seyre zorladı. Kötü hava şartlarında yelkenle seyretmek zorunda kalan Türk denizciler, korku dolu anlar yaşadı.
Türk denizcilerin yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekne, Datça Limanı'na çekildi.