Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri tekrar uzatılır mı?

Adalet Bakanlığı söz konusu izinlere ilişkin duyuru yapması üzerine aramalar hız kazandı. Normalde 31 Mart tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla bir kez daha uzatılmasına karar verildi.

Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre açık cezaevi izinlerinin 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Dolayısıyla mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilecek.

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Bakanlığın açık cezaevi izinlerine ilişkin yaptığı duyuruda, “5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.” İfadeleri yer aldı.

Açık cezaevi izinleri tekrar uzatılır mı?

Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine açık cezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılması mümkün.

Salgının etkisini sürdürmesi üzerine koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılabileceği tahmin ediliyor.