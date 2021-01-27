Açık Cezaevi’nde cezasını çekiyor olan yurttaşlara salgın döneminin başlaması üzerine izin hakkı tanınmıştı. Hükümlü kişiler, izne çıkarılmıştı ve bu süreç için birkaç defa ertelenme kararı alınmıştı. Yeni yılda açık cezaevi izninin bitip bitmeyeceğini merak eden vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştıyor.

Açık cezaevi izinleri ne kadar uzatıldı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü açık ceza infaz kurumlarında ceza çeken ya da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış olan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatılacağı 2020 senesinin aralık ayı içerisinde belli olmuştu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü koronavirüs salgını nedeniyle mahkumlara verilen izinlerin 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.