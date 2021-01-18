Açık açık söyleyin de anlatmakla uğraşmayalım! 'CHP eski CHP değil' diyen Ahmet Davutoğlu görsün

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in İslam düşmanlığı yaptığı gazete manşetlerini değerlendirerek, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na iki saat dert anlatıyoruz. O da çıkıp, 'CHP eski CHP değil' diyor. İşte buyrun. Bu manşeti ben mi attım? Salgında bile dayatma manşeti atıyorlar. Ne dayatması? Ne var bunda? Gençlere ne gibi zararı var bunun? Kendileri danslarla, müstehcan afişlerle gençlerin kafasını bulandırıyorlar. Ona tek laf etmiyorlar. Gençlere dini bilgi verilmesi sonrası hemen kıyamet koparıyorlar. Gençlere neyi öğretelim? Ne istiyorsunuz? Hala biyoloji derslerinde evrim teorisi diyorlar. Teori dedikleri şeyi bilim diye anltıyorlar. Biz din diyoruz. Bu çocuklara din değil de neyi, kimi öğreteceğiz?" dedi.