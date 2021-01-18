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Gündem Açık açık söyleyin de anlatmakla uğraşmayalım! 'CHP eski CHP değil' diyen Ahmet Davutoğlu görsün
Gündem

Açık açık söyleyin de anlatmakla uğraşmayalım! 'CHP eski CHP değil' diyen Ahmet Davutoğlu görsün

Cumhuriyet gazetesinin İslam düşmanlığı devam ederken Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'CHP eski CHP değil' sözlerini yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 13:30:00 -

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in İslam düşmanlığı yaptığı gazete manşetlerini değerlendirerek, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na iki saat dert anlatıyoruz. O da çıkıp, 'CHP eski CHP değil' diyor. İşte buyrun. Bu manşeti ben mi attım? Salgında bile dayatma manşeti atıyorlar. Ne dayatması? Ne var bunda? Gençlere ne gibi zararı var bunun? Kendileri danslarla, müstehcan afişlerle gençlerin kafasını bulandırıyorlar. Ona tek laf etmiyorlar. Gençlere dini bilgi verilmesi sonrası hemen kıyamet koparıyorlar. Gençlere neyi öğretelim? Ne istiyorsunuz? Hala biyoloji derslerinde evrim teorisi diyorlar. Teori dedikleri şeyi bilim diye anltıyorlar. Biz din diyoruz. Bu çocuklara din değil de neyi, kimi öğreteceğiz?" dedi.

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Yorumlar

hizipsavar

neden hala ak partide olmadığının şimdi, dahaiyi anladınızmı. eşi çocuğu sakın ha sakın bu babanızda olsa oy vermeyin. chp eski chp değil demek islam hak dini değil demek gibidir.mazallah partiden çıkarsınız. :)
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Serdar

Doğru söylemiş CHP eski CHP değil ! Baykal'ı kasetle yok eden Fetö var içinde, ABB ve IBB'nin kazanmasını sağlayan HDPKK var içinde, eskiden sadece ulusalcılar vardı şimdi çorba olmuş!
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