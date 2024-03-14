Acıdı mı Can’cık? İmamoğlu rezil oldu ses Ataklı’dan geldi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün katıldığı HaberTürk canlı yayınında adeta yerin dibine girdi. Kendisine yöneltilen sorulara düzgün cevap veremeyen İmamoğlu, hangi vaatlerini yerine getirdiği sorulduğunda agresifleşmeye başladı. Yerine getirmediği vaatlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, 2019 seçim sürecindeki vaatleri için, “Hatırlamıyorum” diyerek adeta 16 milyon İstanbullunun aklıyla alay etti.

İmamoğlu’nun rezil yayını CHP yandaşı Can Ataklı’yı perişan etti… Ataklı yayınladığı videoda, İmamoğlu hakkında eleştirilerde bulundu.

“Dün akşam İmamoğlu hazırlıksız yakalanmış” diyen Ataklı, “Sosyal medyada aleyhine pek çok şey var.” diye konuştu. Programda İmamoğlu’nun çaresizliği nedeniyle “ortaya kötü bir manzara çıktığını” vurgulayan Can Ataklı, “Ekrem İmamoğlu keşke yayına çıkmasaydı, dedim” ifadelerini kullandı.