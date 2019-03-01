0553 313 94 23

Acıbadem Sağlık Grubu'nun yeni genel müdürü Tahsin Güney oldu

4 ülkede, 22 hastane, 15 tıp merkezi ile faaliyetlerini sürdüren Acıbadem Sağlık Grubu'nda Genel Müdürlük görevine Tahsin Güney atandı

01 Mart 2019 Cuma 17:39
Acıbadem Sağlık Grubu'nun yeni genel müdürü Tahsin Güney oldu

İSTANBUL (AA) - Acıbadem Sağlık Grubu'nda Genel Müdürlük görevine Tahsin Güney getirildi.

Acıbadem'den yapılan açıklamaya göre, 4 ülkede, 22 hastane, 15 tıp merkezi ile faaliyetlerini sürdüren grubun yeni genel müdürü Güney oldu.

Acıbadem ailesine 2008'de katılan ve farklı pozisyonlarda çalışan Güney, son 5 yıldır genel müdür yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Açıklamada, Tahsin Güney'in genel müdürlüğe getirilmesine ilişkin görüşleri yer alan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, "Uzun yıllar grubumuzda önemli görevlerde bulunan Tahsin Güney'e yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyoruz ki, kendisi Acıbadem Sağlık Grubu'nun büyüme ve gelişmesinde önemli katkılar sunacaktır." ifadelerini kullandı.


- Tahsin Güney kimdir?


ODTÜ'de 1989'da Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Güney, yüksek lisans eğitimini 1999'da Londra City University Matematik Okulu'nda Aktüeryal Bilimler ve İstatistik Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal Sigortalar Kurumu'nda 1990-2000 yıllarında müfettiş olarak çalışan Güney, 2000-2005 yıllarında aynı kurumda Finansman ve Aktüerya Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Sosyal güvenlik reform hazırlıkları ve uygulama çalışmaları ile emeklilik sistemi, genel sağlık sigortası ve sosyal güvenlik kurumunun yeniden yapılandırılmasında görev aldı. Güney, 2005-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı, Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

Acıbadem Sağlık Grubu bünyesine 2008'de Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan Güney, 2013'te Bölgesel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı oldu.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:39
  1. Acıbadem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    1. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    2. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    3. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    4. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    5. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    6. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    7. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    8. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    9. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    10. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    11. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    12. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    13. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    14. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    15. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    16. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    17. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    18. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    19. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    20. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var