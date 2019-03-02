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Acıbadem Sağlık Grubu’nda yeni atama

Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürlüğü görevine Tahsin Güney atandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:29
Acıbadem Sağlık Grubu’nda yeni atama

4 ülkede, 22 hastane, 15 tıp merkezi ile bir dünya markası olan Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürlüğü görevine Tahsin Güney atandı. 2008 yılında Acıbadem ailesine katılan ve farklı pozisyonlarda çalışan Güney, son 5 yıldır Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Acıbadem Sağlık Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Uzun yıllar grubumuzda önemli görevlerde bulunmuş olan Tahsin Güney’e yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyoruz ki, kendisi Acıbadem Sağlık Grubu’nun büyüme ve gelişmesinde önemli katkılar sunacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:29
  1. Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürlüğü
  2. Acıbadem Sağlık Grubu’nun Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar
  3. Acıbadem Sağlık Grubu

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