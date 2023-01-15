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Yerel Acı olay! Çatıda babasının cesediyle karşılaştı
Yerel

Acı olay! Çatıda babasının cesediyle karşılaştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde gün içerisinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evin çatısında, oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 22:17:00 - 2023-01-15 22:19:02

Antalya’da ailesi tarafından gün içerisinde haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni, oğlu tarafından çatıda bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada oturan Turgut Çetek’ten (67) haber alamayan yakınları binanın çatı katına çıktı.

Çatıda hareketsiz halde bulundu

Babasını yerde hareketsiz gören oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine geldi.

Yapılan araştırmada şahsın öğle saatlerinden itibaren kayıp olarak arandığı ve bozulan günısıyı tamir etmek için çatıya çıktığı öğrenildi. Diğer taraftan yaşlı adamın kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Cenaze polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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